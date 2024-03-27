В 2023 году туристический поток между Россией и Китаем возрос до около 1,2 миллиона человек

Рост туристического потока связан с запуском безвизовых групповых поездок между странами, что привлекло около 250 тысяч китайских туристов в Россию. С учетом этого положительного тренда, Россия начала масштабную программу продвижения своего туристического продукта за рубежом, среди приоритетных стран определен Китай.

Запуск безвизовых групповых туров также был осуществлен между Россией и Ираном. В дополнение к этому, электронная виза для краткосрочных поездок в Россию теперь доступна для граждан 55 стран, что подтверждает стремление к расширению туристических возможностей страны. Планируется расширение списка стран для получения электронной визы после августа 2024 года, сообщает РИА Новости.