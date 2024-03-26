Туристы из Китая предпочли природные явления в России шопингу

Эксперты выделили увеличение количества китайских туристов, посещающих Россию для наблюдения за уникальными природными явлениями, такими как северное сияние, среди популярных направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Индийские туристы проявляют интерес к паломничеству и свадебному туризму в России.

Российские регионы, такие как Северная Осетия, планируют вложить средства в развитие туристической инфраструктуры, демонстрируя стремление привлечь туристов со всего мира, сообщает SM.News.