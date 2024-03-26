Туристы из Китая предпочли природные явления в России шопингу

Эксперты выделили увеличение количества китайских туристов, посещающих Россию для наблюдения за уникальными природными явлениями, такими как северное сияние, среди популярных направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.
Индийские туристы проявляют интерес к паломничеству и свадебному туризму в России.
Российские регионы, такие как Северная Осетия, планируют вложить средства в развитие туристической инфраструктуры, демонстрируя стремление привлечь туристов со всего мира, сообщает SM.News.
ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов
Помимо уже существующих рейсов из Янгона, Мандалая и Нейпьидо, страна намерена запустить прямые перелеты и из других городов. Это станет частью усилий по модернизации аэропортов и инфраструктуры для обеспечения комфортных условий для туристов.
Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти
Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах.
NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).