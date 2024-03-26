На черноморском побережье планируется возрождение двух пеших туристических маршрутов

Маршруты ведут из Апшеронского района в Мостовской и далее в Сочи.

Эти маршруты, известные с 1960-х годов, будут оборудованы, промаркированы и готовы к прохождению, предоставляя туристам возможность пройти 70 километров от гор к морю за пять дней.

Власти обещают организовать полноценные туристические приюты для многодневных путешествий повышенной сложности. Также планируется создание удобств на пляжах для туристов.

В прошлом году на Кубани были паспортизированы 26 новых туристических маршрутов, а также расчищены и промаркированы еще 17, общее количество доступных пеших маршрутов в регионе составляет 224.

Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края активно развивается, привлекая рекордное количество туристов. Инфраструктура региона готова принять новый сезон благодаря инвестициям, направленным на развитие туризма, сообщает Российская Газета.