На черноморском побережье планируется возрождение двух пеших туристических маршрутов

Маршруты ведут из Апшеронского района в Мостовской и далее в Сочи.
Эти маршруты, известные с 1960-х годов, будут оборудованы, промаркированы и готовы к прохождению, предоставляя туристам возможность пройти 70 километров от гор к морю за пять дней.
Власти обещают организовать полноценные туристические приюты для многодневных путешествий повышенной сложности. Также планируется создание удобств на пляжах для туристов.
В прошлом году на Кубани были паспортизированы 26 новых туристических маршрутов, а также расчищены и промаркированы еще 17, общее количество доступных пеших маршрутов в регионе составляет 224.
Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края активно развивается, привлекая рекордное количество туристов. Инфраструктура региона готова принять новый сезон благодаря инвестициям, направленным на развитие туризма, сообщает Российская Газета.
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