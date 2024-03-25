На курорте "Красная Поляна" в Сочи открыты новые экологические тропы для пеших прогулок

Три тропы, включая "Тропу здоровья 960", "Папоротниковую" и "Заброшенный бугель", доступны для посещения. Особый интерес вызывает "Папоротниковая" тропа, пролегающая через широколиственный лес на высоте 900 метров над уровнем моря. Этот маршрут позволяет наблюдать уникальные заросли многолетних папоротников и вековые леса, а также предоставляет интерактивные музыкальные станции и зоны отдыха.
"Заброшенный бугель" предлагает посетителям историческое путешествие к станции бугельной канатной дороги, являющейся местной достопримечательностью. Посетителям рекомендуется учитывать физическую подготовку и проверять прогноз погоды перед походом, сообщает Центральная Служба Новостей.
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