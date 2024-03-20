В Астраханской области был запущен бесплатный цифровой гид для путешественников

Гид рассказывает о культурных и исторических местах, а также помогает спланировать активный отдых.
Туристам доступна ссылка на цифровой гид через приветственное SMS-сообщение, и его могут использовать абоненты всех операторов связи. Содержание гида будет постоянно обновляться актуальной информацией о достопримечательностях, маршрутах и культуре региона.
Разработка гида осуществлена при участии сервиса бронирования отелей МТС Travel с поддержкой министерства экономического развития Астраханской области. Эта инициатива вписывается в рамки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Туризм в регионе находится в стадии роста, с посещаемостью в 2023 году составившей 1,37 миллиона человек. Рыбалка по-прежнему остается одним из самых популярных направлений. Кроме того, предлагается разнообразие туристических опций, включая спортивный, городской, религиозный и событийный туризм, привлекая посетителей в разные времена года на период от нескольких дней до недельного отпуска, сообщает ТАСС.
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