Курорт "Красная Поляна" в Сочи планирует принять 1,5 миллиона туристов в 2024 году

Летом будут открыты два новых маршрута для отдыхающих: тропа "Заброшенный бугель" и тропа "Буковый лес". Открытие байк-парка отложено из-за изменений в законодательстве.

С 5 июня по 10 июля состоится Bonus Summer Camp, предлагающий уникальные возможности катания в сноупарке в горах. На майских праздниках ожидается фестиваль "Май-Пати" с самым большим в России белоснежным пляжем и бассейном для лыж и сноуборда на высоте 2050 метров над уровнем моря, сообщает ТАСС.