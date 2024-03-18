Курорт "Красная Поляна" в Сочи планирует принять 1,5 миллиона туристов в 2024 году

Летом будут открыты два новых маршрута для отдыхающих: тропа "Заброшенный бугель" и тропа "Буковый лес". Открытие байк-парка отложено из-за изменений в законодательстве.
С 5 июня по 10 июля состоится Bonus Summer Camp, предлагающий уникальные возможности катания в сноупарке в горах. На майских праздниках ожидается фестиваль "Май-Пати" с самым большим в России белоснежным пляжем и бассейном для лыж и сноуборда на высоте 2050 метров над уровнем моря, сообщает ТАСС.
Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома
Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro.
Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом
Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста.
Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала
Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).
Автомобильный завод АГР начал первые отгрузки автомобилей нового бренда Solaris дилерам
Дилерская сеть получила первую партию седанов Solaris HS белого цвета.