Повышенный туристический поток связывается с проведением Всемирного фестиваля молодежи, привлекшего участников на праздничные дни. Средняя загрузка гостиничных мест составила более 70% с 8 по 10 марта.
В 2023 году Сочи установил рекорд по количеству туристов, приняв 7,6 миллиона посетителей, и с начала текущего года курорт уже посетили 1,21 миллиона туристов. Курорт активно развивает межсезонную программу событий, предлагая разнообразные оздоровительные программы.
Кроме того, в Сочи готовятся к летнему сезону, включая реконструкцию и открытие 14 пляжей после реновации. В настоящее время на курорте функционирует более 30 зимних пляжей, распределенных по всем районам.
Рост бронирований на майские праздники также отмечается, с уже забронированными 55% номерного фонда, сообщает Российская Газета.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.