С начала марта 2024 года Сочи привлек более 130 тысяч туристов

Повышенный туристический поток связывается с проведением Всемирного фестиваля молодежи, привлекшего участников на праздничные дни. Средняя загрузка гостиничных мест составила более 70% с 8 по 10 марта.

В 2023 году Сочи установил рекорд по количеству туристов, приняв 7,6 миллиона посетителей, и с начала текущего года курорт уже посетили 1,21 миллиона туристов. Курорт активно развивает межсезонную программу событий, предлагая разнообразные оздоровительные программы.

Кроме того, в Сочи готовятся к летнему сезону, включая реконструкцию и открытие 14 пляжей после реновации. В настоящее время на курорте функционирует более 30 зимних пляжей, распределенных по всем районам.

Рост бронирований на майские праздники также отмечается, с уже забронированными 55% номерного фонда, сообщает Российская Газета.