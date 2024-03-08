Российским туристам стало сложно осуществить поездку в Турцию из-за возникших проблем с международными платежами

Проблемы вызваны санкциями, наложенными западом на банковскую систему Турции, что привело к трудностям в проведении транзакций. Турецкие отели отказываются принимать платежи от российских туристов, а также турфирмы из Турции сталкиваются с трудностями в переводе средств за услуги.

Соответствующие органы обеих стран в настоящее время работают над нахождением решения для смягчения ситуации. Однако, на следующий туристический сезон россияне возможно будут вынуждены отказаться от поездки в Турцию из-за сложностей с финансовыми операциями. Это может повлечь за собой серьезные последствия как для российской туристической отрасли, так и для торговых отношений между двумя странами в долгосрочной перспективе.

Отсутствие российских туристов на турецком побережье может оказать значительное воздействие на местную экономику. Необходимость решения данной проблемы становится все более актуальной с учетом возможных негативных последствий для обеих стран, сообщает SM.News.