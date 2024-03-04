Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ

В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа. Планируется построить более 100 современных отелей с общим числом номеров более 20 тысяч, что оценивается как инвестиция в размере 350 миллиардов рублей. Этот город уже считается будущим "новым Дубаем".

Кроме того, ведется строительство круглогодичного морского курорта на берегу Каспийского моря в Дагестане, а также реализуются проекты в Крыму и Санкт-Петербурге. В Крыму разрабатывается проект курорта "Золотые пески России", а в Санкт-Петербурге планируется строительство яхтенного порта, всесезонного бассейна, водных аттракционов и развлекательного центра.

Эти проекты направлены не только на привлечение туристов, но и на сохранение окружающей среды, включая особое внимание к охране природы, такой как Байкал с принципом "ноль загрязнений", а также развитие туризма на Охотском море. В целом, планируется увеличение туристического потока в Россию на 9-10 миллионов человек ежегодно благодаря этим и подобным проектам, сообщает Правда.Ру.