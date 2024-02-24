В Узбекистане отметили прирост туристов

Национальный авиаперевозчик Узбекистана, Uzbekistan Airways, отметил значительный прирост туристического потока из России в 2023 году, который достиг 35% и общим числом перевезенных туристов около 40-45 тыс. Также наблюдается рост интереса граждан Узбекистана к поездкам в Россию. Лыжные туры из Узбекистана в Санкт-Петербург становятся все более востребованными, что побуждает авиакомпанию развивать это направление.
Генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге отметил активную работу властей и бизнеса над увеличением турпотока из Узбекистана в Россию. Это поддерживается увеличением числа рейсов и снижением стоимости билетов. Медицинский туризм также становится важным направлением.
Востребованность Узбекистана для российских туристов растет не только в культурном туризме, но и в горном и природном. Транзитные поездки через Узбекистан также привлекают внимание.
Для удовлетворения растущего спроса Uzbekistan Airways планирует расширить авиапарк и маршрутную сеть, запустить новые рейсы и увеличить частоту уже существующих. Рост конкуренции на рынке авиаперевозок стимулирует снижение цен и развитие маршрутов, в конечном итоге принося пользу потребителям, сообщает ТАСС.
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