В 2023 году Приморье приняло почти 130 тысяч туристов из Китая

Приморье переживает значительный рост туристического потока по сравнению с предыдущими годами. К этой тенденции, в феврале 2023 года поток китайских туристов в Россию впервые превысил поток российских туристов в Китай с начала пандемии.

Заместитель руководителя агентства по туризму, Кристина Квинт, выразила удовлетворение от такого роста, особенно отметив безвизовые поездки и организацию групповых туров.

Большинство китайских туристов посещают Приморский край во время празднования Восточного Нового года, среднее время пребывания составляет 3-4 дня. Планы на 2024 год включают привлечение 200 тысяч туристов, с акцентом на период с июня по сентябрь, который считается оптимальным для посещения региона, сообщает Правда.Ру.