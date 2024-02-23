В 2023 году Приморье приняло почти 130 тысяч туристов из Китая

Приморье переживает значительный рост туристического потока по сравнению с предыдущими годами. К этой тенденции, в феврале 2023 года поток китайских туристов в Россию впервые превысил поток российских туристов в Китай с начала пандемии.
Заместитель руководителя агентства по туризму, Кристина Квинт, выразила удовлетворение от такого роста, особенно отметив безвизовые поездки и организацию групповых туров.
Большинство китайских туристов посещают Приморский край во время празднования Восточного Нового года, среднее время пребывания составляет 3-4 дня. Планы на 2024 год включают привлечение 200 тысяч туристов, с акцентом на период с июня по сентябрь, который считается оптимальным для посещения региона, сообщает Правда.Ру.
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