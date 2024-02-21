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За 2023 год Казань привлекла четыре миллиона туристов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

За 2023 год Казань привлекла четыре миллиона туристов

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщила об этом на совещании с мэром Ильсуром Метшиным. Она отметила, что основная часть туристов посещает город в высокий турсезон, который длится с мая по ноябрь и приходится на более чем 70% всех посещений.

В 2023 году более 3 миллионов человек прибыли в Казань именно в этот период. Средняя продолжительность поездки составляет четыре дня. В целом, туристы потратили в городе 38 миллиардов рублей, сообщает RT.

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