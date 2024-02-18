Краснодарский край стал наиболее популярным туристическим направлением в России

Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.