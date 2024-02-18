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Краснодарский край стал наиболее популярным туристическим направлением в России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:31

Краснодарский край стал наиболее популярным туристическим направлением в России

Черноморские курорты привлекли 53,3% туристов, опережая Санкт-Петербург и Москву. В топ-5 также вошли Республика Татарстан и Калининградская область.

Эксперты объясняют увеличение предпочтений в пользу отдыха в ОАЭ перед Турцией благодаря разнообразным возможностям отдыха, гибким условиям проживания и разнообразным развлечениям, доступным круглый год, сообщает Аргументы И Факты.

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