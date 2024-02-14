Российский турист Воскресенский поделился своим опытом посещения КНДР

Илья Воскресенский отметил, что страна пропитана атмосферой запретов. Воскресенский выразил удовлетворение от ощущения настоящей закрытой страны, но отметил, что запреты на фотографирование и ограничения на передвижение омрачили опыт.
Он также отметил небезопасность горнолыжного курорта Масикрен из-за отсутствия опыта у северокорейцев в строительстве трасс для катания.
Несмотря на уникальность опыта, Воскресенский подчеркнул необходимость работы над улучшением условий и безопасности на курорте.
Последний визит группы российских туристов в КНДР состоялся после пятилетнего перерыва. Экскурсия на горнолыжный курорт Масикрен включала в себя перелет, проживание в четырех- и пятизвездных отелях, а также визу и стоила $750, сообщает Газета.Ру.
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