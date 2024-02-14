Эксперты сообщают о том, как изменился туристический поток россиян в Турцию

Турпоток из России в Турцию почти достиг допандемийного уровня, что свидетельствует о продолжении восстановления туристической активности между двумя странами. В 2023 году количество российских туристов, посетивших Турцию, достигло 6,31 миллиона человек, что является самым высоким показателем за последние четыре года.
Этот результат почти сравнялся с уровнем до пандемии COVID-19, когда в 2019 году в Турцию отправилось 7 миллионов российских туристов.
Возрождение доверия к туристическим путешествиям после пандемии отмечается как ключевой фактор, способствующий этому росту. Благодаря усилиям Турции по обеспечению безопасных условий для отдыха российские туристы снова наслаждаются пляжами, культурным наследием и гостеприимством местных жителей.
Это восстановление туристических связей стало значимым шагом к восстановлению общего экономического развития и подтверждает постепенное возвращение туристического потока к допандемийным показателям, сообщает Центральная Служба Новостей.
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