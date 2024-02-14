МИД РФ отмечает потенциальную популярность Сенегала и Сьерра-Леоне среди российских путешественников

Директор департамента Африки Всеволод Ткаченко подчеркнул, что наряду с традиционно популярными направлениями, такими как Кения и Танзания, интерес к новым местам в Африке растет.
Он отметил, что перед началом пандемии COVID-19 россияне начали обращать внимание на новое направление — Гамбию. Также было отмечено, что количество российских туристов, посетивших Африку в 2023 году, увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
Тем не менее, Ткаченко подчеркнул, что Африка всё ещё не является массовым направлением для российских туристов в традиционном смысле, хотя острова Индийского океана становятся все более популярными.
Особое внимание было уделено Сенегалу и Сьерра-Леоне. Для посещения Сенегала россиянам не требуется виза, а в Сьерра-Леоне её можно получить онлайн. В Сенегале большое количество природных парков, включая один из крупнейших в Африке, Ниоколо-Коба, который защищен ЮНЕСКО. В Сьерра-Леоне основным туристическим направлением являются банановые острова с песчаным побережьем, сообщает ТАСС.
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