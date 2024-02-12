На Бали вводится налог для туристов

С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.

Налог также можно оплатить на самом острове в зарегистрированных заведениях. При вылете с Бали налог проверяется, однако его не нужно оплачивать повторно при последующем возвращении на остров до выезда из Индонезии, сообщает РИА Новости.