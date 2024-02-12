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Посол Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:14

Посол Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции

Посол России в Турции, Алексей Ерхов, призывает российских туристов страховаться и соблюдать законы страны, чтобы избежать неприятностей. Он подчеркивает важность приобретения страховки после инцидентов с российскими туристами, оказавшимися без защиты при возникновении медицинских проблем.

Ерхов также предупреждает о негативных последствиях, с которыми сталкиваются туристы из-за неправомерного поведения, приводя примеры случаев с нелегальной деятельностью и задержаниями.

В своем заключении посол подчеркивает необходимость уважения законов и обычаев страны пребывания, чтобы насладиться традиционным гостеприимством, сообщает РИА Новости.

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