Посол Латыпов подчеркнул привлекательность Малайзии для российских туристов

Посол России в Малайзии Наиль Латыпов отметил, что страна предлагает уникальное сочетание современных мегаполисов и неприкосновенной природы, и предоставляет безвизовый режим до 30 дней пребывания для россиян.

Однако, Латыпов отметил, что Малайзия пока не столь популярна среди российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. В свете этого, малайзийские власти и туроператоры начали проявлять интерес к привлечению российских туристов и установлению партнерских связей с российскими туроператорами и авиакомпаниями.

Посол подчеркнул, что за 11 месяцев 2023 года Малайзию посетило более 100 тысяч российских туристов, что свидетельствует о потенциале роста туристического потока из России в эту страну, сообщает РИА Новости.