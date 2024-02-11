Посол Латыпов подчеркнул привлекательность Малайзии для российских туристов

Посол России в Малайзии Наиль Латыпов отметил, что страна предлагает уникальное сочетание современных мегаполисов и неприкосновенной природы, и предоставляет безвизовый режим до 30 дней пребывания для россиян.
Однако, Латыпов отметил, что Малайзия пока не столь популярна среди российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. В свете этого, малайзийские власти и туроператоры начали проявлять интерес к привлечению российских туристов и установлению партнерских связей с российскими туроператорами и авиакомпаниями.
Посол подчеркнул, что за 11 месяцев 2023 года Малайзию посетило более 100 тысяч российских туристов, что свидетельствует о потенциале роста туристического потока из России в эту страну, сообщает РИА Новости.
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