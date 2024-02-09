Первая группа российских туристов отправилась из Приморья в КНДР на четырехдневный тур

Группа состоит из 97 человек, включая туроператоров и представителей СМИ. Они посетят столицу Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Программа тура включает посещение монументов, памятников, детского дворца пионеров и горнолыжного курорта.

Рейс JS-272 авиакомпании Air Koryo вылетел из Владивостока.

Программа тура была тщательно отработана, а принимающая сторона готовилась к приему туристов. Участники тура представляют различные регионы России, а стоимость тура составляет $750, включая визу, перелет, размещение, транспорт, экскурсии и сопровождение гидами, сообщает ТАСС.