Первая группа российских туристов отправилась из Приморья в КНДР на четырехдневный тур

Группа состоит из 97 человек, включая туроператоров и представителей СМИ. Они посетят столицу Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Программа тура включает посещение монументов, памятников, детского дворца пионеров и горнолыжного курорта.
Рейс JS-272 авиакомпании Air Koryo вылетел из Владивостока.
Программа тура была тщательно отработана, а принимающая сторона готовилась к приему туристов. Участники тура представляют различные регионы России, а стоимость тура составляет $750, включая визу, перелет, размещение, транспорт, экскурсии и сопровождение гидами, сообщает ТАСС.
В бета-версии iOS 17.4 прекратила работать поддержка веб-приложений
Веб-приложения, такие как банковские клиенты и сервисы доставки еды, широко используются пользователями. Ранее Apple позволяла добавлять веб-сайты на главный экран iPhone и использовать их как веб-приложения, включая отправку push-уведомлений.
Пусть платят украинцы: Киев планирует увеличить налоги, если США перестанет оказывать помощь
Украина разрабатывает план, как залатать дыры в своем бюджете.
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.
Диетолог Тиханычева подчеркивает важность здорового питания для сохранения молодости кожи
Диетолог и специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева рекомендует ограничить употребление сахара и соли, так как эти продукты мешают усвоению витаминов и минералов, а также могут вызвать отек и появление морщин.