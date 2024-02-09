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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:48

В 2023 году "Золотое кольцо Боспорского царства" привлекло около 1,7 миллиона туристов из 11 стран

Краснодарский край стал лидером среди посетителей. Иван Чайка, соруководитель проекта, отметил это на пресс-конференции, посвященной открытию Международного научно-просветительского центра "Античное наследие России".

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" представляет собой глобальный туристический маршрут, охватывающий места античных городов древнего государства. Включая 14 городов и поселков, маршрут простирается по территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополя.

Наиболее посещаемыми объектами стали "Херсонес Таврический" в Севастополе и Музей античности в Абрау-Дюрсо. Этот проект позиционирует Россию как уникальный центр античной культуры и цивилизации на мировой арене, сообщает ТАСС.

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