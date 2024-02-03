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В 2023 году поток иностранных туристов в Россию значительно увеличился
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:06

В 2023 году поток иностранных туристов в Россию значительно увеличился

Согласно статистике погранслужбы ФСБ, за 2023 год поток иностранных туристов в Россию значительно увеличился. Количество поездок иностранных гостей выросло на 18,6%, достигнув отметки в 15,4 миллиона пересечений границы. Это значительно превышает показатель 2022 года, который составил около 13 миллионов раз, сообщает RT.

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