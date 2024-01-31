Дальник Восток привлек рекордное количество путешественников

В течение первых девяти месяцев 2023 года заметен значительный рост туристического потока на Дальнем Востоке России, превышающий общее число туристов за весь 2022 год. Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", Николай Запрягаев, сообщил об увеличении посещаемости региона на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В 2022 году Дальний Восток привлек 4,8 миллиона туристов, что на 25% больше, чем в 2021 году. За первые девять месяцев 2023 года регион посетило более 5 миллионов человек, наиболее популярны Приморский и Хабаровский края, Бурятия и Камчатка. Также отмечается высокий спрос на посещение Курильских островов, что привело к частым рейсам и субсидированию тарифов. Важным моментом является открытие нового маршрута из Владивостока в Курильск, удовлетворяющего интерес к данному направлению, сообщает Центральная Служба Новостей.
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