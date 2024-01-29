В 2023 году Россия обогнала Китай и Южную Корею по турпотоку в Монголию, заняв первое место среди стран-туристов

По данным Национального комитета статистики Монголии, 40% от 594 тысяч иностранных туристов, посетивших страну, были гражданами России. Турпоток в Монголию увеличился более чем в два раза, достигнув 307,7 тысяч человек.

Российские туристы предпочитают активный отдых, часто путешествуя семьями или группами, и предпочитают использовать личный транспорт. Некоторые также используют Монголию в качестве транзитной точки во время поездок в Юго-Восточную Азию, что особенно актуально для жителей Сибири и Дальнего Востока, сообщает Центральная Служба Новостей.