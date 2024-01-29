В 2023 году Россия обогнала Китай и Южную Корею по турпотоку в Монголию, заняв первое место среди стран-туристов

По данным Национального комитета статистики Монголии, 40% от 594 тысяч иностранных туристов, посетивших страну, были гражданами России. Турпоток в Монголию увеличился более чем в два раза, достигнув 307,7 тысяч человек.
Российские туристы предпочитают активный отдых, часто путешествуя семьями или группами, и предпочитают использовать личный транспорт. Некоторые также используют Монголию в качестве транзитной точки во время поездок в Юго-Восточную Азию, что особенно актуально для жителей Сибири и Дальнего Востока, сообщает Центральная Служба Новостей.
Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям
Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей.
Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников
Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы
Ранее применяемая радикальная операция по удалению груди уступила место сохранению молочной железы, существенно уменьшая необходимость в хирургическом вмешательстве. Евстратов отметил, что развитие этого направления позволяет не только удалять опухоль, но и сохранять естественную форму молочной железы.
Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию
В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех.