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Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:24

Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума

Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума, составляя 185 тысяч российских туристов в 2023 году, что превышает предпандемийный рекорд 2019 года на 3,4 раза. Этот внушительный рост объясняется активной деятельностью туроператоров, в частности PEGAS Touristik, совместно с авиакомпанией Nordwind, которая организовала успешные полетные программы в популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Nordwind оказалась ключевым перевозчиком, обеспечивая 84% прибывших российских туристов.

Министерство туризма Кубы выделяет высокую заполняемость рейсов Nordwind, превышающую 92% общей вместимости самолета.

Остальные российские туристы в 2023 году прибыли на рейсах авиакомпании "Россия" и венесуэльской авиакомпании Conviasa. Туроператоры Coral Travel и FUN&SUN также активно участвуют в блочных перевозках.

PEGAS Touristik подчеркивают стабильный спрос на курорты Варадеро и Кайо-Коко в 2024 году, с высоким уровнем бронирования туров. Nordwind продлевает свою полетную программу на летний сезон 2024 года, предлагая четыре рейса в неделю в Варадеро и три рейса в неделю на Кайо-Коко. Общая динамика свидетельствует о стабильном росте интереса российских туристов к кубинским курортам, сообщает Центральная Служба Новостей.

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