Руководитель комитета Госдумы по туризму Тарбаев высказал мнение о необходимости компенсации для пострадавших от перебронирования

Руководитель комитета Госдумы по туризму, Сангаджи Тарбаев, высказал мнение о необходимости компенсации для пострадавших от перебронирования. Он предложил использовать страховку для возмещения убытков, связанных с овербукингом, и предложил создать единую систему электронных путевок для снижения подобных инцидентов. Тарбаев подчеркнул, что если перелет является частью туристической услуги, ответственность должна лежать на туроператоре.
Депутат также подчеркнул, что введение единой системы электронных путевок поможет предотвратить овербукинг, позволяя туроператорам видеть все бронирования отелей и перелетов. Заместитель Тарбаева, Наталья Костенко, добавила, что компенсации за овербукинг могут быть включены в страховку туристов, и в настоящее время готовится законопроект о страховании туров в России, сообщает Центральная Служба Новостей.
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