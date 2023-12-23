Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 91,9389
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.12.2023 : 101,2863
Жители Тенерифе выражают беспокойство из-за увеличения числа туристов
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 15:57

Жители Тенерифе выражают беспокойство из-за увеличения числа туристов

Жители Тенерифе выражают беспокойство из-за увеличения числа туристов, которые вызывают пробки и проблемы с окружающей средой. Протестующие требуют введения мер против массового туризма, поддерживаемые лозунгами "туристы, проваливайте домой" и "Канарские острова не продаются".

Островитяне предлагают ограничения, такие как экологический налог и запрет на вторичное жилье, чтобы справиться с проблемой. Тенденция вводить ограничения для туристов также заметна в других популярных направлениях, включая Амстердам, Барселону и Майорку, сообщает Турпром.

Мир

В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции

В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции

По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.

Читать полностью
В мире распространяется новый вариант коронавируса

В мире распространяется новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, JN.1, быстро распространяется по миру и является очень заразным, что привлекло внимание ВОЗ. Несмотря на более чем тридцать мутаций, включая важную L455S в белке-шипе, ВОЗ утверждает, что риск для общественного здоровья низок.

Читать полностью

Общество

YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян

YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян

YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян, согласно исследованию, проведенному "Авито". Более половины участников опроса используют эту сеть, преимущественно для создания изображений и текстов.

Читать полностью
Нарколог Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей

Нарколог Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей

Нарколог Татьяна Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей, особенно рака молочной железы. Согласно Минздраву России, алкоголь, попавший в организм, всасывается через все клетки, проникая в различные системы, в первую очередь в печень, поджелудочную железу, мозг и систему мочеиспускания.

Читать полностью

Новости