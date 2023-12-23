Жители Тенерифе выражают беспокойство из-за увеличения числа туристов, которые вызывают пробки и проблемы с окружающей средой. Протестующие требуют введения мер против массового туризма, поддерживаемые лозунгами "туристы, проваливайте домой" и "Канарские острова не продаются".

Островитяне предлагают ограничения, такие как экологический налог и запрет на вторичное жилье, чтобы справиться с проблемой. Тенденция вводить ограничения для туристов также заметна в других популярных направлениях, включая Амстердам, Барселону и Майорку, сообщает Турпром.