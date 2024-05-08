Петр Шкуматов, эксперт по направлению "Народный фронт. Аналитика", отметил, что для развития автотуризма в регионах России необходимо сосредоточиться на улучшении дорожной инфраструктуры. Это включает строительство современных скоростных дорог и многофункциональных зон, доступных по цене, с заправками, кафе, гостиницами, станциями техобслуживания и магазинами автозапчастей.

Также важно обеспечить качественные подъездные дороги к туристическим достопримечательностям, профинансированные из федерального бюджета. Кроме того, требуется создание парковок и Wi-Fi, чтобы автопутешественники могли комфортно пользоваться инфраструктурой. Реестр достопримечательностей, к которым следует построить дороги, должен быть сформирован совместно с региональными властями и жителями, сообщает За Рулем.

Фото: flickr.com/Stig Nygaard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)