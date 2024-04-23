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Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:39

Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники

Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.

Каждый десятый житель России намерен отправиться в другой город или деревню на майские праздники (10%), 2% выбирают отдых в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, 2% планируют заграничные поездки.

Среди тех, кто планирует путешествие на майские праздники, 12% выбрали Петербург и Ленинградскую область, еще 9% отдали предпочтение Москве, а по 4% выбрали Байкал и Казань.

Большинство предпочитают провести длинные выходные дома (47%), в то время как еще 29% собираются на дачу. Каждый пятый планирует работать в эти дни (20%).

Фото: ru.wikipedia.org/Yaroslav Shuraev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)

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