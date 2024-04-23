Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.
Каждый десятый житель России намерен отправиться в другой город или деревню на майские праздники (10%), 2% выбирают отдых в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, 2% планируют заграничные поездки.
Среди тех, кто планирует путешествие на майские праздники, 12% выбрали Петербург и Ленинградскую область, еще 9% отдали предпочтение Москве, а по 4% выбрали Байкал и Казань.
Большинство предпочитают провести длинные выходные дома (47%), в то время как еще 29% собираются на дачу. Каждый пятый планирует работать в эти дни (20%).
Фото: ru.wikipedia.org/Yaroslav Shuraev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)
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