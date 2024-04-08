В рамках нацпроекта "Наука и университеты", биологи из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей, обитающих на Сахалине. Сотрудники университета осуществляют визуальные наблюдения за сивучьими лежбищами, оценивают влияние туризма и разрабатывают стратегии для минимизации его негативного воздействия.
Ученые выявили адаптационные особенности сивучей к городской среде, такие как использование нетипичных мест для залегания и привыкание к присутствию человека. Однако, снижение численности популяции сивучей на 60-70% за последние десятилетия вызывает серьезную тревогу. Это объясняется негативными изменениями в экосистеме мирового океана, а также неконтролируемой добычей сивучей и загрязнением воды пластиком, нефтепродуктами и брошенными сетями.
Помимо Сахалина, населенного краснокнижными сивучьими, в Петропавловске-Камчатском также присутствуют эти животные, но в меньшем количестве. Ученые предлагают создание морского заказника в районе мысов Шипунского и Кекурный для сохранения популяции сивучей. Кроме того, рассматривается необходимость организации смотровых площадок с заградительными сетками для безопасного наблюдения за сивучьими колониями как для людей, так и для животных, сообщает ТАСС.
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