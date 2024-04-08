Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
Биологи проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:26

Биологи проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей

В рамках нацпроекта "Наука и университеты", биологи из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проводят исследования о влиянии морского туризма на краснокнижных сивучей, обитающих на Сахалине. Сотрудники университета осуществляют визуальные наблюдения за сивучьими лежбищами, оценивают влияние туризма и разрабатывают стратегии для минимизации его негативного воздействия.

Ученые выявили адаптационные особенности сивучей к городской среде, такие как использование нетипичных мест для залегания и привыкание к присутствию человека. Однако, снижение численности популяции сивучей на 60-70% за последние десятилетия вызывает серьезную тревогу. Это объясняется негативными изменениями в экосистеме мирового океана, а также неконтролируемой добычей сивучей и загрязнением воды пластиком, нефтепродуктами и брошенными сетями.

Помимо Сахалина, населенного краснокнижными сивучьими, в Петропавловске-Камчатском также присутствуют эти животные, но в меньшем количестве. Ученые предлагают создание морского заказника в районе мысов Шипунского и Кекурный для сохранения популяции сивучей. Кроме того, рассматривается необходимость организации смотровых площадок с заградительными сетками для безопасного наблюдения за сивучьими колониями как для людей, так и для животных, сообщает ТАСС.

Мир

Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин

Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".

Читать полностью
В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.

Читать полностью

Общество

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.

Читать полностью
Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.

Читать полностью

Новости