Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, во время рабочей поездки в Кузбасс, подчеркнул потенциал горнолыжного курорта "Шерегеш" для развития туризма и заявил о планируемом создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Горная Шория". Он отметил, что природа этого региона обеспечивает возможность круглогодичной загрузки курорта, подобно "Красной поляне" в Сочи, где летом туристический поток даже превышает зимний.
Зимний туристический поток в "Шерегеш" уже составляет более 2,3 миллионов человек, но летом этот показатель значительно меньше. Директор компании "СЗ "УГМК-Шерегеш" Евгений Мордовин отметил необходимость увеличения летнего туристического потока, предлагая разнообразные развлечения, включая открытые бассейны с горячей водой, чтобы привлечь туристов, не увлекающихся горнолыжным спортом.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу увеличить внутренний туристический поток в стране почти вдвое к 2030 году. Кузбасс, включая "Шерегеш", признан перспективным регионом для развития туризма, сообщает ТАСС.
Власти региона планируют создать в "Шерегеше" один из лучших курортов мира. Общие инвестиции в ОЭЗ "Горная Шория" составят 41,5 миллиарда рублей, при этом предполагается реализация пяти проектов, включая комплекс горы Черный Салан. Строительство необходимой инфраструктуры позволит привлечь до 1,2 миллиона туристов к 2035 году.
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