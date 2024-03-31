В 2023 году гостиницы в Краснодарском крае превзошли Москву по доходам от туристов

Доходы гостиниц Краснодарского края от туристов достигли суммы в 179,5 млрд рублей по сравнению со 121,4 млрд рублей в столице. Однако динамика роста доходов в Москве оказалась выше, составив 57,7%, в то время как в Краснодарском крае этот показатель составил 9,8%.

Петербург занял третье место с доходом в 58,2 млрд рублей. Гостиницы в Ленинградской области продемонстрировали самый высокий рост доходов — 82,2%, заработав 18,4 млрд рублей. С другой стороны, Крым показал сильное падение доходов -17,3%, с общей суммой в 29,6 млрд рублей, сообщает РБК.