Эксперт Кумаритов выделил оптимальные направления для начинающих любителей пешего туризма

Эксперт Давид Кумаритов рекомендует выбирать легкие маршруты, особенно для новичков.

Он указал на южные регионы и Кавказ как на наилучшие места для хайкинга весной, когда снега мало и популярные тропы доступны для посещения. Особое внимание стоит уделить экипировке и сопровождению, в то время как остальные аспекты зависят от личных предпочтений каждого туриста.

Оптимальными выборами маршрутов являются тропы Кавказского биосферного заповедника, большинство из которых доступны с апреля, сообщает RT.