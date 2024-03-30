Эксперт Кумаритов выделил оптимальные направления для начинающих любителей пешего туризма

Эксперт Давид Кумаритов рекомендует выбирать легкие маршруты, особенно для новичков.
Он указал на южные регионы и Кавказ как на наилучшие места для хайкинга весной, когда снега мало и популярные тропы доступны для посещения. Особое внимание стоит уделить экипировке и сопровождению, в то время как остальные аспекты зависят от личных предпочтений каждого туриста.
Оптимальными выборами маршрутов являются тропы Кавказского биосферного заповедника, большинство из которых доступны с апреля, сообщает RT.
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