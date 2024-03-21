Стало известно, какие новые туристические направления могут привлечь путешественников

Херсонщина и Запорожье на основании оценок экспертов на Форуме лидеров туристической отрасли ожидаемо станут новыми туристическими жемчужинами России в ближайшие пять лет. Обе области обладают уникальными природными ресурсами и уже привлекли внимание туристов в предыдущем сезоне.

Исполняющий обязанности министра курортов и туризма Херсонской области Сергей Гришин выделяет доступ к двум морям, реке Днепр, лиманам и заповедникам как ключевые моменты для развития туризма в регионе. В то же время заместитель министра спорта и туризма Запорожской области Виталий Карпунькин подчеркивает разнообразие природных ресурсов, включая лечебные грязи и минеральные воды, а также привлекательность побережья Азовского моря и потенциал развития детского отдыха и гастрономического туризма.

Обе области активно работают над развитием инфраструктуры и готовы привлечь новых туристов, предлагая разнообразие отдыха от морских курортов до бальнеологического лечения. Это создает перспективы для значительного роста туристического потока и стимулирует развитие экономики областей, сообщает Центральная Служба Новостей.