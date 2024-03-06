Турэксперт Кочеткова: в 2024 году наблюдается значительный рост внутреннего туризма в России

Бронирование гостиничных номеров и апартаментов на весну выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. Самые высокие темпы роста зарегистрированы в различных регионах страны, таких как Зеленоградск (Калининградская область), Псков, Геленджик, Тула, Мурманск, Москва, Нижний Новгород и Казань.

Наиболее популярными внутренними туристическими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Эсто-Садок, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск и Екатеринбург.

Однако, с увеличением спроса на отели, цены на проживание также растут. Например, в горнолыжном Сочи за три года стоимость гостиничного проживания увеличилась с 10 тысяч до 20 тысяч рублей в сутки, сообщает Газета.Ру.