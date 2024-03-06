Турэксперт Кочеткова: в 2024 году наблюдается значительный рост внутреннего туризма в России

Бронирование гостиничных номеров и апартаментов на весну выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. Самые высокие темпы роста зарегистрированы в различных регионах страны, таких как Зеленоградск (Калининградская область), Псков, Геленджик, Тула, Мурманск, Москва, Нижний Новгород и Казань.
Наиболее популярными внутренними туристическими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Эсто-Садок, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск и Екатеринбург.
Однако, с увеличением спроса на отели, цены на проживание также растут. Например, в горнолыжном Сочи за три года стоимость гостиничного проживания увеличилась с 10 тысяч до 20 тысяч рублей в сутки, сообщает Газета.Ру.
Эксперты сравнили китайские и американские электромобили
Исполнительный директор Umicore, Матиас Мидрайх, высказал мнение о китайских и американских электромобилях, отметив превосходство китайских моделей в конкуренции. Китайские автомобили уступают американским лишь по цене, остальные характеристики равны.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Российские туристы предпочли Египет, ОАЭ и Таиланд для мартовских отпусков 2024 года
Египет, ОАЭ и Таиланд заняли первые три места по популярности, соответственно 24%, 19% и 18% туристов выбрали их в качестве направлений отдыха. Средняя цена тура в Египет составила 167 тыс. рублей, а в Таиланд — 242 тыс. рублей.
Продажа билетов на летние поезда в Крым открыта за 90 дней в этом году
Продажа билетов на летние поезда в Крым была открыта за 90 дней для упрощения планирования отдыха российских туристов.