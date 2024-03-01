Согласно сообщению заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, за период с 2020 по 2023 год объем инвестиций в туризм утроился. В 2023 году прирост введенного в эксплуатацию номерного фонда составит 40% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что общие инвестиции в индустрию туризма достигнут 700 млрд рублей в 2024 году.
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Сын президента США не видит ничего зазорного в том, что общался с отцом во всеуслышание во время встречи с деловыми партнерами и приглашал Байдена на деловой обед.
Польша угрожает перекрыть границу с Украиной, если Европа не услышит требований
Сложная ситуация возникла из-за протестующих фермеров.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
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