Согласно сообщению заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, за период с 2020 по 2023 год объем инвестиций в туризм утроился. В 2023 году прирост введенного в эксплуатацию номерного фонда составит 40% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что общие инвестиции в индустрию туризма достигнут 700 млрд рублей в 2024 году.