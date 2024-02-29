В РФ планируют создать Ассоциацию туристических агрегаторов

Ассоциация туристических агрегаторов объединит онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей. Ее целью является формирование эффективного взаимодействия основных участников онлайн-рынка путешествий, а также поддержка и развитие отрасли.

Среди основных участников новой ассоциации уже представлены такие компании, как МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс путешествия". Однако в дальнейшем в нее смогут вступить и другие участники цифрового туризма.

Ассоциация планирует разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегаторов, способствовать открытости и обмену лучшими практиками между всеми участниками рынка. Это происходит на фоне того, что интернет-сервисы стали неотъемлемым инструментом развития и цифровизации туристического рынка в России, сообщает ТАСС.