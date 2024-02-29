В РФ планируют создать Ассоциацию туристических агрегаторов

Ассоциация туристических агрегаторов объединит онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей. Ее целью является формирование эффективного взаимодействия основных участников онлайн-рынка путешествий, а также поддержка и развитие отрасли.
Среди основных участников новой ассоциации уже представлены такие компании, как МТС Travel, Ostrovok, Tutu и "Яндекс путешествия". Однако в дальнейшем в нее смогут вступить и другие участники цифрового туризма.
Ассоциация планирует разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегаторов, способствовать открытости и обмену лучшими практиками между всеми участниками рынка. Это происходит на фоне того, что интернет-сервисы стали неотъемлемым инструментом развития и цифровизации туристического рынка в России, сообщает ТАСС.
Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере
Пара заявила, что кровать шириной всего 140 сантиметров не соответствует стандартам комфорта для отеля категории "5 звезд".
Ученые из Канады обнаружили причины ускоренного старения кожи
Канадские учёные из Université Laval выявили, что совместное воздействие сигаретного дыма и ультрафиолетовых лучей значительно ускоряет процесс старения кожи.
В РФ начались продажи нового внедорожника
В России стартовали продажи внедорожника Oting Paladin, выпущенного китайской компанией Sinomach под брендом Oting. Автомобиль, созданный по японским технологиям, является модификацией Nissan Terra.
Врач Жусина подчеркивает, что любой человек способен определить свой генетический риск развития онкологии
Рак — страшное заболевание, которое затрагивает почти каждую семью хотя бы раз за поколение, вызывает серьезные опасения и тревогу о здоровье. Жусина отмечает, что множество видов рака могут иметь генетическую основу, однако некоторые из них чаще передаются по наследству, например, рак груди.