Эксперт Кумпель отметил увеличение спроса на персонал в индустрии туризма

Индустрия туризма и гостеприимства в России продемонстрировала значительный рост спроса на персонал за последний год. Управляющий директор "Авито Работы", Артём Кумпель, отметил увеличение спроса на 17%, при этом средние предлагаемые зарплаты увеличились на 21%, достигнув отметки в 40 382 рубля.

Наибольший прирост вакансий наблюдается в городах, активно развивающих внутренний туризм, таких как Екатеринбург, Калининград, Самара и Астрахань. Тем не менее, Сочи, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по стабильному спросу на кадры в сфере туризма.

Самые высокооплачиваемые профессии в этой сфере — это гиды, средняя зарплата которых составляет 60,8 тысяч рублей, и менеджеры по туризму, со средней зарплатой в 57,7 тысяч рублей. Наименьшие заработные платы получают бариста (30 тысяч рублей) и хостес (33 тысячи рублей), сообщает Российская Газета.