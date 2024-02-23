Московские туристические компании приняли участие в международной выставке в Индии

Московские туристические компании представили свой потенциал на международной выставке SATTE в Нью-Дели. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, Евгений Козлов, выделил потенциал рынка Индии для столицы, отметив, что Индия находится в топ-3 стран, из которых приезжают туристы в Москву. Он подчеркнул значимость электронных виз для привлечения индийских туристов и выразил надежду на подписание соглашения о безвизовом групповом режиме.
Глава компании Salvia Promoters, Прашант Чаудхари, подчеркнул интерес индийских граждан к посещению России и оценил удобство получения визы для России. Он выразил уверенность, что безвизовый групповой режим существенно увеличит туристический поток. Прогнозируется возвращение объема туристов, посетивших Россию в 2019 году до начала пандемии, когда страну посетило 100 тысяч индийских туристов, сообщает ТАСС.
Группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея
Исследователи обнаружили смесь охры и битума на инструментах, найденных во Франции, в месте Ле-Мустье, датируемом периодом между 120 тыс. и 40 тыс. лет назад. Этот двухкомпонентный клей использовался для создания ручек инструментов.
В Белоруссии снизился процент использования российского газа
Эксперты подсчитали сокращение объемов.
Врач Зайцев подчеркивает важность правильного лечения насморка
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предостерегает от самостоятельного применения сосудосуживающих капель из-за риска привыкания и дисбаланса. Рекомендуется использовать их осторожно, не более 2-3 раз в сутки в течение 5-7 дней.
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