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Московские туристические компании приняли участие в международной выставке в Индии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

Московские туристические компании приняли участие в международной выставке в Индии

Московские туристические компании представили свой потенциал на международной выставке SATTE в Нью-Дели. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, Евгений Козлов, выделил потенциал рынка Индии для столицы, отметив, что Индия находится в топ-3 стран, из которых приезжают туристы в Москву. Он подчеркнул значимость электронных виз для привлечения индийских туристов и выразил надежду на подписание соглашения о безвизовом групповом режиме.

Глава компании Salvia Promoters, Прашант Чаудхари, подчеркнул интерес индийских граждан к посещению России и оценил удобство получения визы для России. Он выразил уверенность, что безвизовый групповой режим существенно увеличит туристический поток. Прогнозируется возвращение объема туристов, посетивших Россию в 2019 году до начала пандемии, когда страну посетило 100 тысяч индийских туристов, сообщает ТАСС.

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