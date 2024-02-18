Турция объявила о новых планах по туризму

Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.

В настоящее время Турция занимает четвёртое место по числу туристов в мире, однако стремится улучшить свои показатели, не оставаясь на этой позиции. Планируется достижение доходов от туризма в размере $100 миллиардов к 2028 году, сообщает Газета.Ру.