Турция объявила о новых планах по туризму

Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.
В настоящее время Турция занимает четвёртое место по числу туристов в мире, однако стремится улучшить свои показатели, не оставаясь на этой позиции. Планируется достижение доходов от туризма в размере $100 миллиардов к 2028 году, сообщает Газета.Ру.
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями
Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.
Таиланд запускает программу компенсации затрат на медицинскую помощь для иностранных туристов
Таиланд потратит около $1,5 млн на страхование в 2024 году. Программа, ориентированная на самостоятельных туристов без страховки, предусматривает возмещение до 500 тысяч батов за лечение и до 1 миллиона батов в случае смерти.
Россиян предупредили о запрете выращивания определенного вида цветка на своих дачных участках
Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трехцветной теперь влечет за собой уголовную ответственность, срок которой может достигать двух лет лишения свободы.
Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья
Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.