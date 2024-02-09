Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.
Сравнительные данные о стоимости авиабилетов из Москвы до Лилонгве показывают, что самолеты Ethiopian Airlines предлагают билеты round trip за 139 тыс. рублей с одной пересадкой и за 94,1 тыс. рублей с двумя пересадками. Путешествие на самолете занимает от 16 до 37 часов в одну сторону в зависимости от маршрута и количества пересадок, сообщает Tourdom.Ru.
Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.
К премии "Оскар" будет добавлена новая номинация
Новая категория "Лучший каст" будет добавлена к престижной премии "Оскар", позволяя кастинг-директорам бороться за заслуженное признание за актерский состав. Это решение киноакадемии после десятилетних усилий направлено на создание конкурентной номинации.
Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей
Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года
7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.