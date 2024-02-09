Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.

Сравнительные данные о стоимости авиабилетов из Москвы до Лилонгве показывают, что самолеты Ethiopian Airlines предлагают билеты round trip за 139 тыс. рублей с одной пересадкой и за 94,1 тыс. рублей с двумя пересадками. Путешествие на самолете занимает от 16 до 37 часов в одну сторону в зависимости от маршрута и количества пересадок, сообщает Tourdom.Ru.

Мир

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.

Читать полностью
К премии

К премии "Оскар" будет добавлена новая номинация

Новая категория "Лучший каст" будет добавлена к престижной премии "Оскар", позволяя кастинг-директорам бороться за заслуженное признание за актерский состав. Это решение киноакадемии после десятилетних усилий направлено на создание конкурентной номинации.

Читать полностью

Общество

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.

Читать полностью
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.

Читать полностью

Новости