Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.

Сравнительные данные о стоимости авиабилетов из Москвы до Лилонгве показывают, что самолеты Ethiopian Airlines предлагают билеты round trip за 139 тыс. рублей с одной пересадкой и за 94,1 тыс. рублей с двумя пересадками. Путешествие на самолете занимает от 16 до 37 часов в одну сторону в зависимости от маршрута и количества пересадок, сообщает Tourdom.Ru.