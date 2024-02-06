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Туризм в Тюменской области находится на активной стадии развития
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:24

Туризм в Тюменской области находится на активной стадии развития

Заместитель губернатора, Андрей Пантелеев, подчеркнул успешную работу по созданию комфортной туристической инфраструктуры, расширению номерного фонда и формированию новых туристических маршрутов.

В 2023 году в Тобольске появились два новых отеля, а в 2024 году планируется открытие первого термального курорта. Кроме того, в историческом центре Тюмени запланировано открытие новой гостиницы, что дополнительно укрепит туристическую инфраструктуру.

Тюменская область также активно работает над развитием межрегионального и международного туризма, успешно осуществляя железнодорожные круизы и привлекая туристов из различных стран. Эти меры способствуют не только увеличению туристического потока, но и повышению привлекательности региона как целевого направления для путешествий, сообщает Аргументы И Факты.

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