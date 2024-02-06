Туризм в Тюменской области находится на активной стадии развития

Заместитель губернатора, Андрей Пантелеев, подчеркнул успешную работу по созданию комфортной туристической инфраструктуры, расширению номерного фонда и формированию новых туристических маршрутов.
В 2023 году в Тобольске появились два новых отеля, а в 2024 году планируется открытие первого термального курорта. Кроме того, в историческом центре Тюмени запланировано открытие новой гостиницы, что дополнительно укрепит туристическую инфраструктуру.
Тюменская область также активно работает над развитием межрегионального и международного туризма, успешно осуществляя железнодорожные круизы и привлекая туристов из различных стран. Эти меры способствуют не только увеличению туристического потока, но и повышению привлекательности региона как целевого направления для путешествий, сообщает Аргументы И Факты.
В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился
Глава Минфина страны Линднер объявил о том, что Германия становится беднее.
Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода
Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.
Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.
Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии
Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.