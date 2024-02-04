Министр Решетников прогнозирует увеличение числа турпоездок по стране в 2024 году на 11 миллионов

Этот рост, по словам министра экономического развития России, Максима Решетникова, будет поддержан введением единой субсидии для регионов. Он отметил, что объединение четырех субсидий в рамках нацпроекта позволило регионам получить больше самостоятельности и взять на себя обязательства наращивания турпотока.
Решетников подчеркнул, что такой подход позволит развивать уже существующие туристические точки притяжения.
Регионы должны предоставить министерству экономического развития свои программы мероприятий до 15 февраля в рамках нового механизма поддержки, сообщает Газета.Ру.
Ученые обнаружили на пляже в Марокко следы человека, возраст которых составляет около 90 тысяч лет
Это одни из старейших и наилучшим образом сохранившихся следов человека в мире. Всего было найдено 85 хорошо сохранившихся человеческих следов, впечатанных в песчаный пляж. Анализ показал, что эти следы были оставлены примерно 90 тысяч лет назад, что делает их одними из древнейших в мире.
Немецкие биологи разработали генную терапию от смертельно опасной дисфункции иммунитета
Немецкие молекулярные биологи из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка разработали экспериментальную генную терапию с использованием геномного редактора CRISPR/Cas9 для борьбы с гемофагоцитарным синдромом, смертельно опасным нарушением иммунной системы.
Онколог Каприн опровергает семь распространенных мифов о раке
В Минздраве России главный внештатный онколог, Андрей Каприн, опровергает семь распространенных мифов о раке, подчеркивая их вредность для борьбы с заболеванием. В первую очередь он подчеркивает важность профилактических осмотров и диспансеризации для раннего выявления онкозаболеваний.
Ученые сообщают, что кофе может помочь в сжигании калорий
Исследование, проведенное специалистами из компании The Nutrition Twins и описанное в New York Post (NYP), выявило, что употребление кофе перед едой может снизить количество потребляемых калорий. Они обнаружили, что хлорогеновая кислота в кофе может усилить процесс сжигания жира.