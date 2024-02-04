Министр Решетников прогнозирует увеличение числа турпоездок по стране в 2024 году на 11 миллионов

Этот рост, по словам министра экономического развития России, Максима Решетникова, будет поддержан введением единой субсидии для регионов. Он отметил, что объединение четырех субсидий в рамках нацпроекта позволило регионам получить больше самостоятельности и взять на себя обязательства наращивания турпотока.

Решетников подчеркнул, что такой подход позволит развивать уже существующие туристические точки притяжения.

Регионы должны предоставить министерству экономического развития свои программы мероприятий до 15 февраля в рамках нового механизма поддержки, сообщает Газета.Ру.