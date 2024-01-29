Россия и Мьянма сотрудничают в целях увеличения туристического потока, стремясь создать условия для более удобных поездок между двумя странами. Планируется установить совместный канал расчетов для российских туристов в Мьянме и организовать стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.

В сентябре 2023 года было введено прямое авиасообщение между странами, с последующим продлением режима безвизового въезда для российских граждан в Мьянму. Сотрудничество также включает в себя внедрение электронных виз и карт туриста для обеспечения удобства поездок. Myanmar Airways International получила разрешение на полеты по маршруту Мандалай — Новосибирск, сообщает NVL.