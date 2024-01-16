Эксперты: гастрономический туризм - ведущий момент в развитии современных путешествий

Гастрономический туризм стремительно растет в мире, в том числе и в России. Опросы показывают, что более 88% туристов придают важность местной кухне как части бренда региона, и 84% готовы посетить страну, руководствуясь национальной кухней. Знакомство с кухней определенной страны может изменить мнение о ней для 55% туристов.

Интерес к гастрономическому туризму связан с желанием путешественников погрузиться в культуру и обычаи народа через его кухню.

Хотя формально в России нет термина "гастротуризм", на практике он активно развивается. Объектами гастротуризма являются фермерские хозяйства, пищеперерабатывающие предприятия, винодельни, рестораны, сельхозрынки, гастропространства, а также эногастрономические фестивали и праздники.

Гастрономический туризм становится двигателем развития для многих регионов России. Например, Москва привлекает туристов с помощью ресторанного гида Мишлен. Другие города, такие как Санкт-Петербург, сохраняют и продвигают свои кулинарные традиции. Казань и Калининград получили статус гастрономических столиц. Ярославль знаменит своим городским пикником "Пир на Волге", привлекая внимание туристов, сообщает SM.News.