Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников

После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте — 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.
Будут доступны также варианты размещения и скидки, особенно для дорогих направлений, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, считает эксперт. Отмечается, что наиболее востребованными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция, сообщает Российская Газета.
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