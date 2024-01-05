Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников

После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте — 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.

Будут доступны также варианты размещения и скидки, особенно для дорогих направлений, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, считает эксперт. Отмечается, что наиболее востребованными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция, сообщает Российская Газета.