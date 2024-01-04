"Яндекс Путешествия" выделили пять недооцененных туристических направлений в России: Долина реки Бикин в Хабаровском крае, село Хатанга на Таймыре, город Мценск в Орловской области, Золотой хребет на Чукотке и озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии.

В Долине реки Бикин сохраняются уникальные леса, амурские тигры и культура коренных народов. Туристам предлагают экологические маршруты и посещение национального парка Бикин.

Хатанга на Таймыре привлекает своей северной церковью, северным сиянием, музеем мамонтов и метеоритным кратером Попигай.

Мценск в Орловской области привлекает музеем-усадьбой Спасское-Лутовиново, домом Леди Макбет и музеем мценского кружева.

Чукотка предлагает заброшенный военный поселок Гудым и Золотой хребет, укрывающийся от городской суеты.

Озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии в Национальном парке "Приэльбрусье" предоставляет природные достопримечательности, включая водопады, ущелья и гору Эльбрус.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказал идею о рассмотрении либерализации визового режима для дружественных стран, что может способствовать развитию туристической индустрии, сообщает Центральная Служба Новостей.