Российские регионы объединились в новый туристический макрорегион — Азовское побережье, что было объявлено на выставке-форуме "Россия" в Москве. Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая Народная Республика подписали соглашение о создании туристического сообщества.

Врио министра курортов Краснодарского края выразил уверенность в потенциале Азовского моря для развития различных видов туризма, от пляжного до активного. Подписанное соглашение, охватывающее шесть сторон, было заключено на выставке в Запорожской области. Планируется интеграция новых регионов в туристический кластер азово-черноморских курортов в течение следующего десятилетия.

Туризм играет ключевую роль в социально-экономическом развитии этих регионов, и первый туроператор уже начал работу в Херсонской области, сообщает Центральная Служба Новостей.