Российский союз туриндустрии сообщил об увеличении продаж новогодних туров за рубеж

Российский союз туриндустрии сообщил о заметном увеличении продаж новогодних туров за рубеж, выявив прирост на уровне 15-30% к 2022 году в зависимости от конкретного направления. Данные предоставил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, подчеркнув, что рост затрагивает как авиабилеты, так и отели, а также отмечается увеличение бизнес-путешествий, включая командировки и деловые мероприятия.
Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка оказались в лидерах предпочтений большинства туроператоров, согласно данным РСТ. В то время как наблюдается рост поездок в соседние страны, такие как Армения, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.
Страны, не имеющие прямого авиасообщения с Россией, в том числе европейские, также начинают постепенно восстанавливать туристический поток. Заметным направлением, набирающим популярность, становится Куба, сообщает Национальная Служба Новостей.
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