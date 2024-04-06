Статистика американских исследований показала, что рост закупок удобрений из России поставил новый рекорд. По итогам февраля планка выросла до 158,5 миллионов долларов.

Наибольшим спросом пользуются азотные и калийные удобрения. Поставки налажены так, чтобы перерывов не былою

Следующими по списку идут комбинированные минеральные российские удобрения, животного и растительного происхождения, а также фосфорная продукция. Примерная цифра за 2023 год по покупке удобрений из России составляет около 1,4 миллиарда долларов. Этот второе место в рейтинге, первое занимает Канада с объемом в 4,4 миллиарда долларов.