Статистика американских исследований показала, что рост закупок удобрений из России поставил новый рекорд. По итогам февраля планка выросла до 158,5 миллионов долларов.
Наибольшим спросом пользуются азотные и калийные удобрения. Поставки налажены так, чтобы перерывов не былою
Следующими по списку идут комбинированные минеральные российские удобрения, животного и растительного происхождения, а также фосфорная продукция. Примерная цифра за 2023 год по покупке удобрений из России составляет около 1,4 миллиарда долларов. Этот второе место в рейтинге, первое занимает Канада с объемом в 4,4 миллиарда долларов.
В Германии считают, что ВС требуется 600 тыс. резервистов для обеспечения безопасности
В Германии считают, что ВС требуется 600 тыс. резервистов для обеспечения безопасности
Азербайджан уверяет, что провокации на границе минувшей ночью были совершены армянской стороной
По версии Армении, это именно Азербайджанская сторона начала стрельбу на ряде участков на границе минувшей ночью.
Арендованное жилье в России стало дороже
Повышение средней расценки составило 16 процентов.
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